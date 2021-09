Teeme selgeks: mida räägib koera kaka tema tervise kohta?

"Kõik me teame, et kaka mingil määral haiseb, kuid liiga vänge lõhn võib osutada ka probleemidele," nendib veterinaar. "Toidusordi vahetus, laualt antud jäägid või liiga tugevad maitsed võivad seda võimendada."

Ohumärgiks on tema sõnul kõhulahtisus või -kinnisus, mida sarnaselt inimestele võib teinekord põhjustada ka stress. "Tunnete oma koera paremini kui keegi teine. Kui märkate, et midagi on valesti või tavalised probleemid, nagu kõhukinnisus või kõhulahtisus, ei tundu mõne päeva pärast kaduvat, viige oma koer loomaarsti juurde ja võtke väljaheiteproov," paneb ta koeraomanikele südamele.