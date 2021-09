Üle noatera: kana Killu pääseb homme surmaotsusest

Puurielu on raske - Killu ei ole mitte kunagi saanud oma tiibu sirutada, õues siblida ega isegi mitte pesas muneda. Kõledas traatpuuris ei ole ruumi ning kanadel ei ole võimalust mitte ühekski tegevuseks peale munemise. Killu väike keha on kurnatud, ta on suures puuris koos sadade kanadega munenud juba peaaegu aasta.