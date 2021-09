Loomaaed keelas sissepääsu ahviga armusuhtes olnud naisele

Adie käis 38-aastast Chita nimelist isast šimpansit vaatamas iga päev. Loomaaia juhtkonna sõnul on alust teda kahtlustada looma väärkohtlemises ning nad ei soovi, et tema visiidid jätkuksid.

Naine on sanktsioonide tõttu äärmiselt pahane ning väljendas seda ka kohalike telekaamerate ees. "Ma armastan seda looma ja tema armastab mind. Miks tahetakse see meilt ära võtta?" küsis ta, lisades, et ei teinud ilmselgelt kellelegi liiga ning tema ja Chita vahel leidis aset lihtsalt "väike seiklus".