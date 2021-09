Närilise puur kipub haisema: kuidas halvast lõhnast jagu saada?

Tõsi, rottidel on omapärane lõhn, täpsemini isegi kolm lõhna- roti oma lõhn, tema uriini lõhn ja tema rooja lõhn. Kaks viimast on päris ebameeldivad, kuid omanik saab palju teha selleks, et looma puur ei lõhnaks tugevalt. Võib öelda, et ka teiste näriliste puhul on järgnevad soovitused aktuaalsed. Kuna närilised on saakloomad, siis tavaliselt loomad ise ei oma tugevat lõhna, küll aga lõhnavad nende väljaheited.

Lõhn võib tekkida mitmel põhjusel. Siin mõned nendest:- Isased rotid lõhnavad tavaliselt rohkem kui emased, eriti teatud vanuses ( ca 6-8 kuuselt), siis nad aktiivselt märgistavad territooriumit.

- Mõned rotid ei pea puhtust, ei hoolitse näiteks oma karva eest, pissivad igale poole. See on väga individuaalne ja oleneb looma iseloomust, mis on igal loomal oma, nagu inimestelgi.

- Kui ilmneb eriti tugev ebameeldiv lõhn, siis võiks külastada loomaarsti, et välistada mõned haigused, näiteks probleemid neerudega, diabeet jne.

-Kindlasti lõhnab rohkem liiga väike või "ülerahvastatud" puur. Mida harvemini puuri puhastatakse, mida rohkem sees loomi on ja mida väiksem puur ise on, seda rohkem eritub ka lõhna.- kuumadel suvepäevadel tekib halb lõhn kiiremini, puuri on vaja puhastada sagedamini.

- Mõned allapanud ja puuri sisustuselementide materjalid võivad ka soodustada lõhna teket, nt paber, kartong.

Kuidas võidelda halva lõhnaga

- Tihe puuri puhastamine ja pesemine. Siin tuleb ka mainida, et puit võtab ka lõhnad hästi külge ja pesta sellest materjalist tehtud majakesi jne ei ole soovitav, kuna siis on hallitus kiire tulema. Pigem võiks neid tihedamini vahetada uute vastu.

- Kindlasti ei tohi lõhna eemaldamiseks kasutada mis iganes deodorante, lõhnaõlisid, odekolonne jne. See võib olla ohtlik loomade jaoks ja põhjustada mürgistust, nahaärritust, allergiat jne. Hea kaubavalikuga loomapoodides on müügil spetsiaalsed lõhnaeemaldajad, mida võib kasutada loomade puurides, allapanu all.

- Tihe loomade pesemine ei anna tulemusi, kuna lõhnavad loomade väljaheited ja kasutatud allapanu. Isegi, vastupidi, liiga tihe loomade pesemine võib viia selleni, et rott hakkab rohkem lõhnama.