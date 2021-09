Ettearvamatu Maximus ootab saatuslikku otsust: aita päästa noor koer surmasüstist

Nüüd on Maximus kolmeaastane ning pererahva kannatus hakkab katkema. Nimelt on koer veriseks hammustanud juba neli last. "Siiani ei ole ühtegi tõsisemat vigastust olnud, kuid ma iga sekund istun nagu pommi otsas ja kardan, et ühel hetkel juhtub kõige hullem. Olen rääkinud sadu kordi nii enda, kui külaliste lastele, et omapead hoovi tulla ei tohi. Jah, ka mu oma lapsed ei ole saanud kolm aastat oma hoovis rahulikult mängida, kuid siiski leidub neid "julgeid", kes ei pea keeldu millekski ning ikka hoovi tulevad," tõdeb omanik.

Olude sunnil on Maximus päeval, kui kedagi kodus ei ole, ketis. Koer on kutsikana käinud koolis umbes 6 kuud ning õppust võtab väga kiiresti, kuid sõna kuulab valikuliselt ja kindlasti mitte siis, kui seda kõige rohkem vaja oleks. Koolis käimine jäi lõpuks pooleli, kuna Maximus muutus kaaskoertega aina agressiivsemaks ning perenaisel lihtsalt ei käinud enam jõud ega autoriteet temast üle.

"Kui ta tahab kallale minna ja teda rihmast kinni hoida, pöördub oma vihas mu enda vastu. Arvasin alati, et olen nii-öelda "koerainimene", aga kahjuks on selgeks saanud, et see absoluutselt nii ei ole. Ma sooviksin leida talle uue kodu, kus osatakse temast veel vahva koer kasvatada. Parandada kõik minu kasvatusvead. Kindlasti ei sobi ta esimeseks koeraks ega ka lastega peresse. Tõenäoliselt ei sobi ka teiste koerte ega ka kassidega kokku," on pererahva arvamus. "See otsus ei ole lihtne ja kiire ega üleöö sündinud. Oleme talle uut kodu otsinud mõnda aega, kuid tulutult."