Tallinna loomaaed kogub kampaania korras 10 tonni kõrvitsaid

Kõrvitsaid kogutakse tänavu kampaania korras lasteaedadelt ja koolidelt piiratud koguses ehk kuni 10 tonni. “Suur rõõm on tõdeda, et kõrvitsate kogumisest on kujunenud tore traditsioon ning loomaaia ja loomade sõbrad on varasemalt kasvatanud ja saatnud tohutul hulgal kõrvitsaid. Kuna uute ekspositsioonide ehitustööde ja ümberkorralduste tõttu on loomaaias söödaladude ning ka kõrvitsate hoiustamise tingimused vähenenud, viime selle aasta kogumiskampaaniat läbi veidi teistmoodi ja väiksemas mahus. Selleks, et heategevuspisik saaks aga jätkuvalt laste südametes kasvada, kutsume selle aasta kõrvitsakampaanias osalema just lasteaedu ja koole,” selgitab kampaania koordinaator Helina Õunapuu tänavuse aasta kõrvitsate kogumise ideed.

Kõrvitsakampaanias on osalejate arv piiratud. Osalema on oodatud kuni 70 lasteaeda ja õppeasutust. Kõrvitsad aitab Eestimaa lasteaedadest ja koolidest kokku koguda ning tasuta loomaaeda transportida Omniva. Omniva operatsioonide juhi Evert Rööpsoni sõnul on nad rõõmuga loomaaiale partneriks, et kõrvitsad kenasti kõikjalt Eestist loomaaia asukateni jõuaks. “Kui igapäevaselt rõõmustame saabunud pakkide ja kirjade näol inimesi, siis kõrvitsakampaania näol saame nüüd saadetistega rõõmustada ka loomi,” lisas Rööpson.

Kuna enamiku loomaaia asukate toidulaual on kõrvitsatest populaarsemad aiasaadused hoopis õun, porgand ja peet, oodatakse eraisikuid sel sügisel neid vilju tooma põhjavärava kogumiskasti (Paldiski mnt 145).

2021. aasta sügisel eraisikutelt kogutavad aiasaadused ja kogused:

õunad – 3 tonni

porgand – 2 tonni

kaalikas ja peet – 1 tonn