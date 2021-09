Kasside hambaprobleemid algavad juba puberteedieas: kuidas säästa pisikesi juveniilsest gingviidist?

„Kui kolmeaastane kass tuleb läbivaatusele, on 80-protsendiline tõenäosus, et me leiame talt juba parodontiidile viitavaid haigustunnuseid," hoiatab ta. „Sellel on lihtne põhjus: omanik enamasti ei teagi, et ta saaks midagi teha, et haigestumist ära hoida."

Hädad algavad paraku juba õige noorena. Puberteedieas, jäävhammaste lõikumise aegu võib kiisut tabada juveniilne gingviit. „Kui hammas lõikub, võib see tekitada igeme ärritumise, sealt edasi süveneb igemepõletik," kirjeldab dr Tamp, „Üldjuhul peaks organism sellega iseseisvalt toime tulema, kahjuks kassidel see tihti nii ei lähe ning igemepõletik jääb kestma ja hakkab üha enam süvenema."

Tema sõnul pole paremat relva kui ennetamine ja veelkord ennetamine. Samuti on prognoos ilmselgelt parem, kui haigusele õigel ajal jälile saada. Selleks aga tuleb igal veterinaarivisiidil kassile alati suhu piiluda. Kui sealt vaatavad vastu punetus, veritsus, igemete vohamine, on probleem juba käes. Lisaks ohustavad juveniilse gingviidi puhul kassi ka halb hingeõhk, suurenenud süljevoolus ja valulikkus söömisel. Geneetiline eelsoodumus selleks haiguseks on Somaalia kassil, Siiamil ja Maine Coonil.

Kliinikus teostatakse varajane mittekirurgiline ravi, isegi kui hambakivi on minimaalselt. Loomaarst eemaldab hambakrooni pinnalt ja igemetaskutest kogunenud hambakivi, poleeritakse hambad, teostatakse suuõõne röntgenuuring. Vajadusel jätkatakse kirurgilise raviga.

Pärast seda tuleb omanikel kodus tagada kassil korralik ja regulaarne suuõõne hügieeni korrashoid. Selleks on parim viis regulaarne hammaste harjamine loomadele mõeldud hambapastaga, (inimeste oma on mürgine). Vajalik on eraldi hambahari: pikk, kitsas, pisikese otsikuga.

Igal juhul tuleb hambaprobleeme ennetama hakata võimalikult varakult ja harjamine rutiiniks muuta. „Kasse on muidugi erinevaid, aga näiteks Maine Coonid on leebema iseloomuga, mul on nunnusid patsiente, kes rahulikult hambaid puhastada lasevad," tunnistab ta.