Lõikamata küüned võivad koerale põhjustada tõsiseid tervisehädasid

Teate ju küll seda ütlust "küüned enda poole"? Seekord ma ei mõtle selle all päris seda, mida tavaliselt silmas peetakse. Kui koeral on küüned sõna otseses mõttes enda poole, siis on see koht, kus endale otsa vaadata (ja koera küüntele samuti).

Räägime küüntest ja nende pikkusest. See on üks kõige rohkem kirgi kütvamaid ja teadmatust täis teema. Oma töös, kus masseerin ka koerte varbaid, näen seega ka nende küüsi.

Mis mul nende küüntega asja on?

Koer toetub maapinnale käppadega ja kui küüned on liiga pikad, siis tekib käpa osadesse vale surve, mis muudab käimise valusaks, võib tekitada infektsioone ja ortopeedilisi muresid. See muutub minu mureks, kui kõõlused või liigesed on valusad ja vales asendis...Minu suurim eesmärk koertemassaažiga on siiski see, et koerte keha oleks võimalikult valuvaba ja olemine kerge.

Paljudel tekib kohe küsimusi, "aga vanasti ei lõigatud ju küüsi, polnud häda midagi". Vanasti oli inimeste teadlikkuse tase ka midagi muud kui praegu. Me areneme, saame teadlikuks uutest viisidest, kuidas miski toimib ja töötab, kuidas koera keha säästa jne Vanasse eluks ajaks kinni jäämine on arenematuse märk.

"Aga minu koer närib ise oma küüsi". Võib olla näribki - suure tõenäosusega pöörab koer suuremat tähelepanu kehaosale, mis talle haiget teeb.

"Aga minu koera küüned üldse ei kasvagi"- suurepärane, kui sa iga kahe nädala tagant neid lõikama ei pea. Koerad on erinevad, seega võrdlemisel pole mõtet.

"Miks neid lõikama peab? Nad kulutavad ju ise need ära?" Mingil määral kulutavad, aga sinu koer ei suuda nii palju kaevata ja rännata, et ta selle optimaalse pikkuse küüntele saavutaks. Lisaks on väga paljude koerte elustiil muutunud toakesksemaks.

Stephanie Seger, koerte käitumisspetsialist ja mikrobioloog on välja toonud 2 olulist vihjet, kuidas ära tunda, kas mu koera küüned on pikad:

1) küüned ei peaks puudutama maad, kui su koer seisab.

2) käies ei tohiks kuulda küünteklõbinat (väelja arvatud koertel, kellel on tõeliselt lamedakujulised käpapadjandid).