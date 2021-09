VIDEO | Peaaegu terve: metsa alla hüljatud Taadu vajab edaspidiseks raviks vaid silmatilku

"Seekord jagas saatus Taadule õnneliku koera kaardid," rõõmustas MTÜ Aita Mind Koju perenaine Irmeli Grönberg ning loetles veterinaari poolt kindlaks tehtud väiksemaid probleeme: "Ühe silmaga ei näe, põhjuseks on vana sarvkesta vigastus. Teisel silmal on kae - ealine iseärasus. Selle silmaga ta näeb erksaid värve, kujusid ja kui on aega mõelda, siis eristab ka väiksemaid esemeid." Edaspidine ravi piirdub silmatilkadega, mis ennetavad kaest tingitud põletikku.