Peatselt valmib heategevuslik kalender hoiab varjupaigaloomi hea tervise juures

Varjupaikade MTÜ on taas Hooandjas, et koguda raha heategevuskalendri jaoks ja seda lausa seitsmendat korda! Hooandja küsis Varjupaikade MTÜ kommunikatsioonijuhi Anni Anete Mõisamaa käest, mida see kalender aitab teha ja kuidas üldse loomade varjupaikadel hetkel läheb.

Varjupaikade MTÜ-l on saanud juba ilusaks iga-aastaseks traditsiooniks koguda Hooandja platvormil raha heategevuskalendri valmistamiseks. Kust pärineb idee teha sellist kalendrit?

Anname tõepoolest heategevuskalendrit välja juba üheksandat aastat järjest ja sellel on pikk ajalugu. Kalendri idee sündis Varjupaikade MTÜ üldjuhil Triinu Priksil, kuna see tundus ideaalne heategevustoode, millel on ühtlasi võimalik ka varjupaikade ilusaid loomi näidata. Kalender on läbi aastate palju muutunud. Näiteks andsime kolme aasta eest esimest korda välja kalendri, mis ühendas koerad ja kassid - kalendris oli 12 pildi asemel 24 pilti, et iga kuu saaks inimene valida, kas ta soovib, et talle vaataks vastu kass või koer. Selline kontseptsioon meeldis inimestele väga ja seetõttu otsustasimegi selle juurde jääda. Lisaks koertele ja kassidele on meil sel aastal varuks ka väike üllatus.

Mis kulusid aitab heategevuskalender katta?

Pakume hoolitsust ja ulualust 4000 loomale aastas ja mõistagi kaasnevad sellega väga suured kulud. Tänu heategevuskalendrile ja heade inimeste toetusele, saame varjupaigas viibimise loomade jaoks võimalikult meeldivaks teha ning valmistada nad ette uude koju minekuks. Me anname loomadele parima võimaliku hoolitsuse, kontrollime üle iga looma tervise, vajadusel ravime ja kiibistame, steriliseerime-kastreerime ja teeme parasiiditõrjet. Kõikide nende protseduuride kulusid aitabki heategevuskalender katta.

Räägime veidi teie tegevusest. Teil on üle Eesti kuus varjupaika ja olete tegutsenud juba üle kümne aasta. Kuidas selle ajaga on lemmikloomade olukord Eestis muutunud?