Liigutav lugu: teismeline Pärnu poiss annetas sünnipäevakingiks saadud raha vigastatud loomadele

"Kas ma tohin annetuspurki oma sünnipäevakingiks saadud raha panna?", uuris pisike poiss Pärnu "Urri & Nurr" kaupluse müüjalt viiekümne-eurost näidates. Asjast anti ka Loomapäästegrupile teada, sest seesama Markus Küttis on Loomapäästegrupi tulihingeline fänn ja püsiannetaja: "Paberraha ongi vist ainult tema jäetud! Ta on nii-nii hooliv poiss ja muretseb väga loomade pärast."

Valner möönab, et ei vaata väga hästi sellele, kui lapsed või memmed-taadid oma viimase tasku- või pensioniraha ära annavad. "Igatahes Loomapäästegrupi kampaaniates sihime me hoopis teisest vanuseklassist inimesi. Noore Pärnu loomaingli otsustasin aga üles otsida. Eile õhtul me trehvasimegi. Lapsed näevad ja tunnetavad maailma teistmoodi ning enamik neist saab loomade kannatustest väga hästi aru. Markusel endal on kaks merisiga ja nood elavad võimalikku parimat elu. Võõraste loomade pärast on ta süda aga valu täis," kirjeldab ta.

Poissi ennast huvitab eelkõige aga tehnoloogia ja arvutivärk. Veel oli Markuse hingel mure, kas tema annetus ikka jõuab loomadeni – mõned pätilood on ju ilmsiks tulnud. "Seletasin talle, kuidas Loomapäästegrupis asjad käivad ja meil nimelt on asi mitme inimese kontrolli all ning varganägu jääks kohe vahele. Lisaks kinnitasin, et tema rahade eest aitame konkreetselt neid loomi, kes Pärnu linna liikluses viga on saanud," kirjutab Valner.

"Kas sulle kommid või burgerid siis ei maitse, et oma raha loomadele ära annad?", päris ta Markuselt. "Ikka maitsevad, aga saan ka ilma nendeta elatud. Loomad aga ei saa, sest ei suuda ise ravi eest maksta!"

"Loomadega on nii, kulla Markus, et kui satud armastavasse koju, siis elad sa paremini kui inimene. Paraku paljud ei satu ning nende elu pole sentigi väärt. Mets- ja farmiloomadele ei võimalda me aga üldse head ega pikka elu. See on päris karm, kuidas inimkond teiste liikidega käitub!"