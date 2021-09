VIDEO | Rott, madu ja prussakad avavad Kiek in de Kökis oma esinduse

Laupäeval, 18. septembril toimub Kiek in de Köki kindlustustemuuseumis Linnaloomadest rääkiva näituse teemapäev. Külalisena saabub teemapäevale loomade esindus Tallinna Loomaaiast - suur valge küülik, rott, madu, kilgid, tuhatjalad, sisiprussakad, hiid-raagritsikad ning jahumardikad. Kõik loomasõbrad on oodatud nendega kohtuma Kiek in de Köki näituseruumides 18. septembril kell 12-15.