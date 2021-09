Siil kortermajade vahel, rebane kompostihunnikus: kuidas käituda, kui kohtad linnas metsaasukat?

Eestis elab üle 60 liigi imetajaid, kellest paljud satuvad - kes harvem, kes sagedamini - ka inimeste keskele. Kõige sagedamini kohtutakse väikeimetajatega, kes elutsevad sagedasti linnaparkides ja -metsades, niitudel ja veekogude kallastel. Sealt satuvad nad aedadesse, kuhu võivad ka elama asuda. Küll aga on Eesti Loomakaitsele tulnud mitmeid kõnesid, kus palutakse viia loomad metsa tagasi.

Viimati helistas Eesti Loomakaitse Seltsile murelik meesterahvas Viimsist, kellel oli aias suur, terve ja tegus siil. Mees palus looma metsa toimetada, sest siilid ei ela asulas ja looma viibimine väljaspool metsa on talle ohtlik. "Sarnaseid kõnesid on tehtud, kui on kohatud asulas oravaid, jäneseid ja rebaseid. Mitmel korral on tulnud teade hüljatud küülikust, kes on osutunud hoopis tavaliseks haavikuemandaks või põgenenud hiirest, kelle näol oli tegu rändrotiga, kes otsis vanalinna prügikastist söögipoolist," jagas oma kogemust Eesti Loomakaitse Seltsi otseabistamisejuht Kaisa Kamm.

Kui rääkida loodusest linnakeskkonnas, siis esmalt meenuvad inimestele pargid, metsad ja kaitsealad. Kahtlemata on need paigad linnaelustikule olulised, kuid mitte ainsad. Näiteks Eestis on ohustatud kanakull pesitsema tulnud linnametsadesse ning väikepistrik vahel lausa õuemänni otsa. Vanemate majade välisvoodri all ja pööningul on tihti päevase varjekoha leidnud nahkhiired. Kui siilid ja pardid on linnades ammused elanikud, siis aina rohkem on märgata ka jäneseid ja rebaseid. Linnad on omalaadsed, kuid seni vähe väärtustatud kodud metsloomadele.

Kui kohtad linnas: