Küüliku ohtlik ja ravimatu haigus võib omanikul algselt märkamata jääda

Küülikute geneetiline haigus: splay leg disease- haigus, mis algul ei ehmatagi omanikku. Tundub, et loomake ehk on saanud väikese trauma ja seetõttu liigub veidike teistmoodi. Omanik ei pruugi kohe arsti poole pöördudagi, ehk läheb ise üle. Alles siis, kui loom lõpetab liikumise, minnakse arsti juurde ja avaneb hirmutav tõde.

Splay leg disease on geneetiline haigus. Rohkem on ohustatud suured tõud, nagu flandria hiidküülikud jne, aga seda esineb ka kõikidel teistel tõugudel. Sümptomid võivad ilmneda nii noorel, kui vanemal loomal. Tundub, et küülik liigub kuidagi teistmoodi, või ei suuda seista ega võta jalgu alla. Tegelikult aga mõjub haigus liigestele, lihastele ja kõõlustele. Küülikud lihtsalt ei saa enam liikuda. Mida vähem nad liiguvad, seda nõrgemaks muutuvad lihased ning seda vähem saab loom liikuda. Suletud ring. Loomulikult ilmnevad vähese liikumise tõttu ka seedehäired.