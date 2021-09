Et kassi hambad jääksid suhu: ravimata igemepõletik võib areneda parodontiidiks

Täiskasvanud kasse võib igemepõletik ehk gingiviit ning tunnusedki on juveniilse gingiviidiga sarnased, lihtsalt haigus lööb välja hilisemas eas.

Varajases staadiumis ei paista hull olukord veel silma - igemed on lõheroosad ja siledad, nagu peab. Spetsialistid suudavad aga üles leida ka algjärgus tõved ning selleks on dr Tampi sõnul äärmiselt vajalik abivahend röntgen. Kui haigusele õigel ajal jälile ei saada, võib see edasi areneda märksa raskema kuluga parodontiidiks. Esimestes staadiumites saab olukorda veel tagasi pöörata ning tervenemine on võimalik.

„Hammaste probleemid ei teki üleöö," toonitab veterinaar, „kaslane on muidugi kaslane ja temast jagu saamine võib teinekord olla päris keeruline, aga väikeseid kassipoegi on võimalik siiski hammaste harjamisega harjutada. Teine lugu on siis, kui võtta varjupaigast juba mõni kogenum kass." Kui kodune harjamine ei õnnestu, jääb üle võimalus lasta kiisu hambad puhtaks teda narkoosis ja loomaarsti abiga.

Parodontiit ründab kasse siis, kui suutervis on juba viletsam. „Sarnaselt inimestele: kui igemepõletikega õigel ajal ei tegeleta, tekib põletik hammast ümbritsevatesse kudedesse ning luude kinnitused hakkavad hävima. Kaugele arenenud haiguse puhul pole võimalik ka diagnoosimist ilma narkoosita läbi viia," räägib dr Tamp. „Esimestes staadiumites on võimalik veel haigust tagasi pöörata, kuid raskematel juhtudel ei jää üle muud kui luu siirdamine või hammaste eemaldamine." Ta lisab, et haigus on väga levinud. „Näeme selliseid patsiente igapäevaselt."