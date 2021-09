Lemmikloomade registreerimine muutub Tallinnas kohustuslikuks

„Lemmikloomaregistri pidamise ülesanne tuleneb eeskätt loomatauditõrje seadusest, kuid Tallinna registri oluliseks eesmärgiks on koguda ka teavet linnas peetavate lemmikloomade kohta ja hõlbustada kaotsi läinud lemmiku tagastamist omanikule," selgitas abilinnapea Kalle Klandorf ning lisas: „Kui Tallinna koerte ja kasside pidamise eeskirja järgi tuleb registrisse kanda üksnes koerad ja kassid, siis uue Tallinna lemmikloomaregistri põhimääruse kohaselt kogutakse andmeid ka teiste lemmikloomade kohta. Ühelt poolt saame ülevaate linnas peetavatest lemmikloomadest, kuid teisalt annab see kindlasti loomasõpradele lootust, et ära kadunud loom taas koju jõuab."