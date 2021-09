Kummikuga pähe ja koridori! Sunniviisiliselt kassiomanikuks saanud naine kiitleb oma vägivallategudega

Abipalve kassidega tegelevale MTÜ-le laekus Rae vallavalitsuselt. "Käisime kohapeal ning vestlesime kassi omanikuga," ütles MTÜ Cats Help liige Liivi Kassihhin.

Olukord, mis vastu vaatas, tekitas nõutust ja kurbust. "Abivajaja on umbes 6-aastane ühe silmaga võimas eks-isane kass – tervelt 8 kilo kassiilu. Ta tuli siia ilma rõõmsalt ja õnnelikult, rõõmuks ühele perele. Kahjuks tekkis aga perekonnas lapsel kassiallergia ning Tiiger anti ära ühele vanemale inimesele, kes väidetavalt kassi üldse ei tahtnudki," kirjeldas MTÜ. "Kass elabki nüüd koos prouaga Rae vallas sotsiaalkorteris, kus ruumi praktiliselt ei ole ning kass on hakanud näitama ka iseloomu, mis tädi veel rohkem marru ajab. Tädi peksab kassi pähe kummikuga, viskab ta vahepeal ühiskoridori... Ning mis veel hullem, proua räägib uhkusega, et peksab kassi."

Vabatahtlikud soovisid kindlaks teha, kas kass on agressiivne, nagu praegune omanik väidab. "Nad tahtsid näha, kas nad suudavad kassi nii palju provotseerida, et see kallale tuleks või kuidagigi liiga teeks. Teda torgiti ja püüti närvi ajada, aga tulutult. Kass vabatahtlikke ei rünnanud. Ta lihtsalt kõndis minema," jutustasid vabatahtlikud." Ilmselt ongi Tiiger kõigest sellest stressis – mikroelamine, tegevust talle ei anta, inimene, kes ei salli, lausa vihkab... Muidugi on kass stressis. Tiiger vajaks esiteks suuremat pinda ja teiseks arusaajat ja hoolivat perekonda, kes talle enam kunagi liiga ei teeks."

Tiigri päästmiseks on MTÜ rakendanud kõik jõud, et loomale kasvõi ajutine hoiukodu leida, kuid seni ei ole sobivaid pakkumisi laekunud. Veelgi parem oleks, kui leiduks mõni hea inimene, kes kiisule püsivalt turvalist keskkonda suudaks tagada. Soovijatel palutakse pöörduda MTÜ Cats Help poole.