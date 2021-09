Homme leiab aset Mäleta Mind Neljapäev - loomakaitsjad kutsuvad meenutama hukkunud loomi

Eesti Loomakaitse Selts ja Tartu Kassikaitse kutsuvad üles kõiki loomasõpru jagama päästetud või kodutute lemmikute lugusid sotsiaalmeedias. "Varjupaigast kassi võtmine on muutunud üsna tavapäraseks, kuid koerte puhul veel peljatakse. Kutsume üles nii koerte, kasside kui ka näriliste omanike jagama oma edulugu. See annab kindlasti julgustust mitmetele inimestele otsuse tegemiseks," kommenteeris Eesti Loomakaitse Seltsi kommunikatsiooni- ja turundusjuht Agnes Blank.

Süüdatakse ka virtuaalsed küünlad, et mälestada loomi, keda ei õnnestunud päästa. „Vahel jõuame loomani liiga hilja. Suvel oli juhtum, kus teatati hüljatud rotist Maardus. Rotile leiti küll hoiukodu vähem kui tunniga, kuid kliinikusse minnes selgus, et näriline vajab operatsiooni. Tema organism ei jõudnud kahjuks enam võidelda ja ta hukkus," jagas kurba lugu Agnes Blank. "Alati pole lood nii traagilised, kuid siiski kurvad. Varjupaikadest lemmiklooma võttes soovitakse paljudel juhtumitel adopteerida just kaisukarusid ning loomapoegi. Loomad, kes on tulnud kolooniatest või aastaid tänavatel elanud, ei soovi palju tähelepanu ja võivad nii veeta aastaid varjupaigas. Kui kas või üks loom leiab sellel päeval endale uue peremehe, on see suur võit."