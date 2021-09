ILSE BLOGI | Need naljakad foobiad ja maaniad

Tänu jumalale tundub, et paugukartus (äikese või ilutulestiku puhul) on meist mööda läinud - nende eest oleks keeruline koera kaitsta. Parimal juhul lähevad paugu peale kõrvad kikki (nii vähe, kui see taksi puhul võimalik on), sest ilmselt algab jaht ja tuleb minna.

Kui kõrgusekartus on üldlevinud probleem, siis maailma foobiasõnastik vaevalt annab vaste joogikausi-pelgusele. Aga just see Ilsel on! Mitte muidugi oma joogikausi suhtes, aga kohvikutes kordub alailma situatsioon, kus teenindaja lahkelt pakub, et toob koerale vett ning lõpuks on mul ressursiraiskamise pärast juba piinlik. Ilse lihtsalt ei joo nendest (tõenäoliselt võõraste lõhnade tõttu) ja mõni joogikauss ajab ta nii paanikasse, et ta üritab kõigest väest selle eest põgenemiseks sülle ronida.