Kas saad aidata? Kaunitar Donnal puudub võimalus kliinikuarveid maksta

Donna on sõbralik kass imekaunite silmade ja ilusa karvaga. Kui ta oleks terve, oleks ta kindlasti kassitoas juba kellelegi silma hakanud ja kodu poole suuna võtnud. Ometigi kestab tema teekond tervenemiseni siiani. Hetkel on ta hamba eemalduse järgsel ravil vabatahtlike hoolsate pilkude all.