La Palma varjupaigad täituvad vulkaanipurske alalt päästetud loomadega

Loomakaitseorganisatsioonid on teinud kõik endast oleneva, et ka neljajalgsed ja tiivulised ohuolukorrast päästa, kuid selle tulemusena on saare varjupaigad koduta jäänud loomadest umbes. Vabatahtlikud tunnistavad, et mõned neist tuli laava käest päästmise järel ka lihtsalt vabadusse lasta. Seetõttu on nad palunud ümberkaudsetel ja ohuolukorrast väljaspool asuvatel majapidamistel võimaluse korral majutada kodu kaotanud loomi.