Sügis toob ulukid maanteedele: kuidas vältida otsasõitu?

Mööda suuremaid maanteid sõites on sügise saabudes näha tee ääres aina enam auto alla jäänud väiksemaid metsloomi. Suurel kiirusel võib ka väikese kährikuga kokkupõrkel olla rängad tagajärjed. „Näiteks on sügisesed kokkupõrked väiksemate loomadega toonud kaasa mitmeid pea 1000-euroseid kahjusid,“ kommenteeris Gjensidige kindlustuse kahjukäsitluse osakonna juht Maarika Mürk.

Mürk nentis, et varasügisesel perioodil toimub ligi 60% kõikidest metsloomadega seotud õnnetustest ja nii on see iga aasta. „Sellel aastal on tunda tugevat tõusu metsloomadega seotud kahjudes juba alates augusti keskpaigast – pea iga kolmas sõiduki kahju on sügise saabudes seotud metsloomadega ning ühe kahjujuhtumi kahjud ulatuvad 4000 euroni,“ sõnas ta.

Keskkonnaagentuuri andmetel hukkus 2020. aastal autoga kokkupõrke tagajärjel sõralistest kõige enam just metskitsi, teadaolevalt vähemalt 3511. Põtradega kokkupõrkeid juhtus kõige enam Harjumaal ning kokku hukkus Eestis liiklusõnnetuses vähemalt 184 põtra. Lisaks hirvedele ja põtradele jääb auto ette sageli ka metssigu. Keskkonnaagentuur ennustab tänavu võrreldes mullusega veelgi enam kokkupõrkeid metssigadega, sest metssigade arvukus on märgatavalt kasvanud. 2020. aastal registreeriti liiklusõnnetustes 114 hukkunud metssiga.

Turovski sõnul on asfalteerimine, suvised teeparandustööd, aga eriti uute trasside rajamine metsade lähistele või mujale ulukite asustusaladele loomadele suureks stressiallikaks. Ehitustööd teevad palju lärmi, muutunud on harjumuspärane liiklusvool ning sellistel aladel on väga palju uusi ja võõraid lõhnu.