Õigel ajal ravimata jäänud hambahaigus võib kassi jaoks lõppeda täiesti tühja suuga

Resorptsiooni kahjustus on hambahaigus, mille põhjused on siiani ebaselged, kuid organism hakkab hammast iseseisvalt lagundama. Seisund põhjustab loomale ilmselgelt ebamugavustunnet söömine on raskendatud. „Kassid varjavad oma probleeme väga osavalt," nendib veterinaar ja märgib, et selle haiguse puhul on röntgenuuring lausa hädavajalik, sest aitab diagnoosida oluliselt täpsemalt. Välisel vaatlusel ei pruugi probleemi tuvastadagi.

Ravi sõltub haiguse alatüübist, tihti on vajalik hamba eemaldamine või hambakrooni maha lihvimine. Ühe alatüübi puhul kukuvad hambad ise välja.

Krooniline gingivostomatiit haarab enamasti purihambaid ning süveneb järk-järgult, kuna organismi immuunsüsteem reageerib suuõõnde sattunud bakteritele. Viimaks saavad haaratud nii keel, põsed kui suuõõs ja sellises seisus on kassil juba raske neelata, kuna neelupiirkond satub tursesse. Enamjaolt on vajalik hammaste eemaldamine, halvimal juhul võib suu täiesti tühjaks jääda, sest muud raviviisid lihtsalt ei anna tulemust. „Igal juhul on see parem variant kui lõpmatu valu, mida kass kannatama peab. Hambutud kassid söövad täitsa kenasti ka kassikrõbinaid," lohutab dr Tamp. „See küll tundub radikaalsena ja ka taastumine võtab kirurgia puhul mitu nädalat, aga sellisel juhul on kassil ilma hammasteta parem."

Igal juhul tuleb hambaprobleeme ennetama hakata võimalikult varakult ja spetsiaalse hambapastaga harjamine rutiiniks muuta. „Kasse on muidugi erinevaid, aga näitkes Maine Coone'id on leebema iseloomuga, mul on nunnusid patsiente, kes rahulikult hambaid puhastada lasevad," tunnistab ta.