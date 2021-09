Teeme selgeks: miks muutuvad kasside pupillid vertikaalseks?

Selle eripära on kassid pärinud oma eelkäijatelt, Põhja-Aafrika kassilt (Felis silvestris lybica), kes pidas jahti väga erineva valgusega kohtades, niisiis pidid tema silmad täitma lambifunktsiooni.

Kasside silmad on võrreldes ülejäänud kehaproportsioonidega üsna suured.

Inimese silmapupilli läbimõõduks on 25 millimeetrit, kassi oma ulatub 22 millimeetrini. Lisaks on neil võime tõmbuda teatud valgustuse korral peaaegu vertikaalseks.