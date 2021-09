Veri nagu morss: pliihaavlitega lastud kurg tuli loomaarsti juures eutaneerida

Vändra elanik sai info, et alevi Grossi toidupoe kõrval kinnistul jalutab ripakil tiivaga kurg. Puur pandi juba ennetavalt kokku ja sõideti teavitajaga koos lindu vaatama. Rahulikult jalutades õnnestus kurg ajada kinnistul asuva remonditava hoone nurka ja kui ta nägi, et pääsu pole, heitis lind rahulikult kõhuli. Kurg mässiti teki sisse, viidi autosse puuri ja helistati Eesti Metsloomaühingu numbrile.

Arutelu ja pika mõtlemise peale otsustati koos, et enne kure suhtes otsust vastu ei võeta, kui tiiva olukord on lastud üle vaadata. Puhkusel viibiv kohalik loomaarst oli nõus kure tiivale pilgu peale viskama. Ülevaatuse käigus selgus, et linnu tiivaluu on terve ja tekkis lootus. Kurg läks hoiukoju ja talle leiti koht kuuris. Esialgne arvamus oli, et lind on traati lennanud ja kukkudes viga saanud.