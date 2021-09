Kas otsast alustada on võimalik? Metsa alla heidetud vanur Taadu on valmis uue inimese oma ellu lubama

Taadut praegu hooldav MTÜ Aita Mind Koju perenaine Irmeli Grönberg leiab, et selle koera koht ei ole varjupaigas. Vaatamata kõrgele eale ja kurvale saatusele võiks Taadu anda võimaluse uuele peremehele või - naisele. Hiljuti sai koer ka vaktsineeritud ja kiibitud ning üldiselt tunnistas loomaarst ta terveks.

"Vaadates tagumisi jalgu ja kehahoiakut võib arvata, et on olnud ketikoer. Nüüd vabalt lipates on jalad ja rüht sirge," kirjeldab Irmeli.

"Kaalus on ta kenasti juurde võtnud ja tuju on hea."

Taadu üks silm on pime vana sarvkesta vigastuse tagajärjel. Kuulmine on kehvemapoolne, aga mitte olematu. "Taat on heatahtlik hiiglane," iseloomustab praegune perenaine.

Kodu, kuhu Taadu kolida tahab, peab olema aiaga piiratud. "Oma kuut ja kui Taat tahab tuppa, siis Taat peab seda saama. Taadile kitsed ja kanad eriti ei meeldi, kassidega suhe on nii ja naa. Minu isiklik soov on, et Taat oleks ainuke koer kodus, et kõik tähelepanu oleks ainult talle. Me ju kõik soovime oma loomadele kõikse paremat, nii ka mina," lausub Irmeli.

Kes leiab, et tore vanur talle seltsiliseks sobib, võiks helistada telefonile 58036095 või võtta ühendust MTÜga Aita Mind Koju Facebooki kaudu.