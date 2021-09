Päästetud puurikanadelt leiti eluohtlik haigus

Kllinikus võeti kanadelt proovid ning Veterinaar- ja toidulaboratooriumist tagasitulnud uurimisteade näitas, et kanadel on massiliselt haigustekitajaid, mis tekitavad haigust nimega koktsidioos. Suurel hulgal põhjustavad ootsüstid kanadele kannatusi ja see lõpeb sageli linnu surmaga.

Puurikanalas elavad kanad umbes A4 suurusel alal, seega nad on tihedalt koos ja haigused levivad kergesti. Ebasoodsate elutingimuste tõttu on kanad nõrgema tervisega ja parasiidi mõju kurnab lindu rohkem kui vabalt peetavat kana. Ravimata jätmise ja munemise intensiivsuse tõttu võib noor lind lihtsalt surra. Nähtamatud Loomad tegutseb selle nimel, et Eesti munatootmine läheks üle vabapidamise süsteemile, kus lindudel on rohkem liikumisruumi ja neid ei peeta kitsastes puurides.