Kuidas hambapesu koerale meeldivaks teha?

Kõige olulisem punkt - vali hambapesuks õige aeg ja koht, kus koer tunneb ennast turvaliselt. Kuna iga koer on erinev, siis tuleb ka vastavalt koerale valida hambapesuks õiged vahendid. On olemas spetsiaalsed hambaharjad (erineva suurusega), näpuharjad (käivad näpu otsa, tavaliselt sobilikumad väiksematele koertele), hambapuhastuslapid, (millega saab kergelt igemeid masseerida ja hambaid puhastada), hambapasta (erinevate maitsetega, nt maksa, kana jne.. kindlasti ei tohi kasutada inimestele mõeldud hambapastat!), hambageel / sprei (Platinum OralClean+Care).

Kui õiged vahendid on leitud, tuleb hakata neid koerale tutvustama - lasta koeral nuusutada hambaharja ja näiteks maitsta hambapastat / hambageeli. Kindlasti tuleks koera julgustada ja kiita just häälega, et koer saaks aru, kui tubli ta on! Esialgu, kui koerale hambahari väga meeldiv ei ole, võib hambapastat panna ka lihtsalt enda näpu peale ja sellega koera suus igemeid masseerida ja üle hammaste käia. Hambageeli /sprei puhul tulebki toode näpu või pihusti abil hammaste väliskülgedele kanda ja lasta see koeral limpsimise abil hammastele laiali kanda.

Kui koer on harjunud juba sellega, et laseb Sul oma näpuga hambaid „pesta", siis tuleks järgmisena hakata proovima hambaharjaga (see kõik ei pruugigi juhtuda ühe korraga, mõni koer ei lase hambaharja veel mitu päeva endale suhu panna, siinkohal on vaja kannatust!).

Kõigepealt tulekski lasta koeral sellega tutvuda, nuusutada, panna peale ka hambapastat ja lasta koeral seda lakkuda ning seejärel liikuda edasi hammaste juurde, tehes väikseid ringjaid liigutusi. Kuna esihammasteni on kõige lihtsam jõuda, siis võibki nendega alustada.

Liikuda vaikselt tagumiste hammasteni - kui koer hakkab vastu puiklema ja talle ei meeldi enam see olukord, siis lõpetada hetkeks tegevus, teha väike paus, sügada koera kõhtu näiteks, kinnitada talle, et kõik on hästi! Oluline on koera mitte survestada, vaid esimesed korrad võtta pigem rahulikult ja teha see protseduur meeldivaks.