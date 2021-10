Eesti otsib homme superkoera, hinnatakse ka lauakombeid

Kella 12-15 ajal toimuva lemmikloomaürituse eesmärgiks on hinnata koerte söömisoskusi. Üritusel pakutaks koertele RuudiCakes-i poolt valmistatud maitsvaid ja tervislikke muffineid, mis tuleb žürii ees ära süüa. Võitjad valitakse välja kolmes kategoorias: SuperPlähmerdis, SuperViisakas ja SuperStiilne.

Tähesaju Hortese õueala muutub laupäeval meeleolukaks paigaks, kus kohtuda võivad väga erinevad koerad. Päeva kõige huvitavamaks paigaks saab olema ala, kus kolme-liikmelise žürii ette astuvad koerad viiekaupa muffineid sööma. Kuigi koertele antakse muffini söömiseks aega kolm minutit, ei hinda žürii mitte koera söömise kiirust, vaid hoopis koera söömisstiili. Igas kategoorias kuulutatakse välja kolm auhinnalist kohta, kusjuures iga kategooria võitja saab ka karika ning uhke tordi. Kokku premeeritakse igas kategoorias kolme enim silmajäänud koera toredate auhindadega, mille on välja pannud lemmikloomadele mõeldes Hortese head partnerid.

"Kindlasti on tegemist lõbusa ja humoorika ettevõtmisega, mida tasub tulla vaatama kõikidel, kel laupäeval aega," lausus Andres Luidre, ürituse idee algataja ning RuudiCakes lemmikloomatortide looja, lisades: "Üritusele oleme kutsunud osalema kõiki koeri, kes oskavad käituda viisakalt ning arvestada ka teiste koertega. Tänaseks on enda osalemisest andnud eelregistreerimisega märku juba 156 koera".

Hortese turundusjuhi Riina Ruusi sõnul on laupäeval Tähesaju Horteses veel palju muudki põnevat. Kohal on näiteks mitu lemmiklooma massööri, koerte ilusalong, kes demonstreerib koerte karvapügamist ja hooldust. Kohale tulevad ka mitmed lemmikloomade spetsialistid, kes aitavad mõista koerte käitumist ning õpetada, kuidas peremees ja lemmikloom saavad sõprussidemeid veelgi tugevdada. Koerte toitumisspetsialist Julia Abram viib ürituse ajal läbi loengu koerte tervisliku toitumise teemal. Kohale tulevad ka Loomapäästegrupi vabatahtlikud, et tutvustada oma töö vajalikkust ja võimalusi.