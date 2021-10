Sügab ja ajab karva: koerte 8 enim levinud nahahäda

See pole küll eluohtlik seisund, kuid põhjustab kindlasti lemmikule ebamugavustunnet ning nõuab visiiti loomaarsti juurde, seda enam, et nakkub kergesti, seal hulgas ka inimestele. Seen põhjustab enamasti ringikujulisi paljaid laike koera nahal. Sagedamini ohustab see pikakarvalisi koeri.

Parasiidid võivad põhjustada erinevaid kahjustusi kergest ärritusest kuni tõsiste haigusteni. Kindlasti mõjutavad need koera enesetunnet. Kõige sagedasemad ebasoovitavad külalised on kirbud ja puugid. Apteekides ja loomakauplustes on palju erinevaid tooteid, mis aitavad parasiite ennetada ja hävitada. Loomaarst oskab kindlasti parimat soovitada.

Pidev sügelus ja ärritunud nahk koos erilise lõhnaga võivad viidata pärmseente infektsioonile, mis on koerte puhul tavaline nahahaigus ning tingitud pärmi üleküllusest koera organismis. Tavaliste tunnuste hulka kuuluvad liigne närimine või lakkumine, punakad karvad varvaste vahel, must nahk, karva väljalangemine, naha ebatavaline lõhn, rasu, kõrvapõletik, pea värisemine, punnid kõhu all ja kõhulahtisus. Koertel võib tekkida kõrva- või nahapõletik, kui neil on toiduallergia või ümbritsevast keskkonnast tingitud allergia. Kuum ilm võib nähtusid võimendada. Vaatamata levinud müüdile on teatud koeratoitude pärmiekstraktid mõeldud just selleks, et pakkuda aminohappeid ja B-vitamiine. Need ei ole samad pärmid, mis põhjustavad nahainfektsiooni.