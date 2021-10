Loomade päästeingel Gabriel: olen oma elu jooksul olnud kaks korda surmasuus, aga arvan, et jäin ellu eesmärgiga omakorda elusid päästa

Igal inimesel on siin ilmas mingi ülesanne või missioon, minu missiooniks on aidata abivajajaid loomi ja linde. Loomade ja lindude abistamine ongi minu südameasi, mida südamest teen ja armastan. Mind ei huvita kellegi teise arvamus. Muidugi on inimesi, kes halvustavad ja tahavad halba, aga õnneks on selliseid vähe. Rohkem on ikka häid inimesi, kellele läheb minu tegevus korda. Paljud küsivad mu käest, et Gabriel, kust sa selle jõu võtad, et see on väga raske töö, mida sa teed. No jõudu saan ikka loomade ja lindude paranemisest, kui kassid leivad oma kodud, kui inimesed tänavad. See kõik annab jõudu edaspidiseks.