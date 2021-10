Ka nemad väärivad kodusoojust: varjupaikades algas musta kassi kuu

Varjupaikade MTÜ sõnul on musta kassi kuu osutunud nende kõige populaarsemaks kampaaniaks. "Meil on tõeliselt hea meel, et saame läbi selle kampaania tõmmata tähelepanu nendele kassidele, kes muidu jäävad varjupaikades pigem tagaplaanile. Tahame näidata, et musta värvi kassid väärivad sama palju tähelepanu ja armastust nagu iga teine kass ja seda aasta ringi, mitte ainult oktoobrikuus. Loomulikult on meie eesmärgiks leida loomadele hoolivad kodud kogu eluks ning on väga oluline rõhutada, et looma võtmine peab olema läbimõeldud otsus," sõnas Varjupaikade MTÜ kommunikatsioonijuht Anni Anete Mõisamaa