Loomakaitsjate söakuse preemia pälvis PTA ametnik

“Tänavu on Põllumajandus- ja Toiduametile tehtud loomade halva kohtlemise kohta 372 vihjet. Ja vihjeid ei tehta mitte ainult lemmikute – koerte, kasside ja pisiloomade, kes varjupaikade hoole alla jõuavad, vaid ka lehmade, sigade, lammaste, kanade ja teiste loomade kohta. Hommikul helistab Tiina juhtumi asjus Haapsalust ja juba mõne tunni möödudes Põlvamaalt. See naine on loomade nimel võimeline ühe päevaga tegema Eestimaale tiiru peale,” sõnas Varjupaikade MTÜ üldjuht Triinu Priks. “Teinekord tundub mulle, et Tiinasid on kohe mitu - teda jätkub kõikjale,” lisas Priks.