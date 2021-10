ILSE BLOGI | Suured koerad, väiksed koerad, kutsikatel kellad kaelas

On küll üks olukord, kus Ilse järeleandmisi ei tee. Nimelt: kui minna mitme koeraga koos rihma otsas jalutama, peab tema olema see, kes käib kõige ees. Seda on juhtunud nii tema suvises võõrustajate peres kui ka siis, kui teeme mõne tiiru minu poja, tema naise ja kahe nende koeraga. Oh seda undamist ja sikutamist, kui Thor ja Cassandra liiguvad mõne meetri eespool. Aga kuna nemad on juba vanemad koerad, siis sedasorti rivaliteet neid ei häiri. Kõndigu siis see tatikas kõige ees, peaasi, et väga närvidele ei käiks!