VIDEO | Totaalne muutumine! Senise elu puuris veetnud Killu kohaneb vabadusega

"Puurikanalast päästetud lindude halvad tingimused olid neid korralikult räsinud nii vaimselt kui füüsiliselt - nägime selgelt, et loomad kannatavad tööstuslikus intensiivtootmises ka Eestis ja see ei ole vaid kaugete suurte riikide probleem. Jätkame tööd selle nimel, et Eesti toidufirmad läheksid üle vabapidamise munade kasutamisele. Sadakond toidusektori ettevõtet on tänaseks juba koostöös Nähtamatute Loomadega seda teatanud," kommenteeris Mari-Liis Jaik, Nähtamatute Loomade kanade heaolukampaania juht. "Kana Killu jääb meile alatiseks meelde, sest tema kannatused ja läbielamised esindavad ligi miljoni Eestis munatootmises peetava linnu lugu," lisas Jaik.