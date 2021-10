ÕPETLIK VIDEO | Metsloomal on alati peatee!

Loodusemees ja -fotograaf Val Rajasaar ütleb, et metsloomad on loomult konservatiivsed: samu radu kasutatakse aastakümneid kui mitte sadu aastaid. Kõige targem on sõites arvestada, et loom võib üle tee tulla - valdav osa selliseid kohti on Eesti teedel märgistatud vastava liikluskorraldusvahendiga ja teekonnal ette tulevaid loomaradasid saab eelnevalt vaadata ka loomaohtlikkuse kaardilt https://hendrikson.ee/maps/Loomaohtlikkus/