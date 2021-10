Looduse imetegu: teadlased leidsid saarelt kollase pingviini

Bioloogid uurisid saarel elavat 120 kuningpingviini, kellest ülejäänud- kannavad tavapärast must-valget sulestikku. Ühel neist aga osutus olema geneetiline eripära nimega leukism. See tähendab, et tema nahas on tunduvalt vähem melaniini. See annab sulgedele kollase värvuse. Loodusfotograaf Yves Adamsil õnnestus haruldane tiivuline esmakordselt fotole püüda.