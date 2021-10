Kevadel Nerolt pureda saanud Fuji Erakogu

Nero on Nõmmel elav ameerika akita-tõugu koer, kellest eakal perenaisel jõud üle ei käi: korduvalt on ta end rihma otsast lahti rebinud ning teisi koeri poolsurnuks purenud. Viimati juhtus see möödunud nädalal, kui ta tormas kallale endast mitu korda väiksemale Mukile, kes tuli selgroo- ja kopsuvigastusega loomade kiirabikliinikusse toimetada.