Mis on FI-viirus? 8 asja, mida iga kassiomanik kassiaidsist teadma peaks

FIV ehk kasside immuunpuudulikkuse viirus (Feline Immunodeficiency Virus) on haigus, millesse on maailmas haigestunud arvatavasti umbkaudu 4,4% kassidest. Esimest korda kirjeldati seda 1987. aastal USAs Californias.

Haigus kandub kassilt kassile peamiselt hammustuse teel, kuid kuna väliselt terveid kasse tavaliselt ei testita, on vägagi tõenäoline, et pealtnäha terve kass võib olla omaniku teadmata viirusekandja. Inimesi see haigus ei ohusta.

1. See ei kandu inimesele edasi.

FIV on haigus, mis inimestele üle ei kandu. Samuti pole vaja muretseda teiste loomaliikide pärast kodus. Kui kass ja koer lõbusalt mängivad, ei tee kassi kriim koerale midagi. Kui peres elab kaks rahumeelset kassi, kellest ühel on FI-viirus, ei ole vaja ülemäära muretseda. FI-viirus ei kandu edasi, kui kassid omavahel ei kakle.

2. Kõige rohkem levib see läbi sügavate hammustushaavade.

Viirus saab levida vaid siis, kui hammustatud kass või hammustatav kass on FIVi nakatunud. Väga harvadel juhtudel levib see läbi seksuaalse kontakti. FIV on süljega leviv ning paarituvad loomad võivad seda üksteisega paaritudes levitada. Veel võib pisik levida läbi mustade nõelade, vereülekande ning ka emakassilt oma pesakonnale.

3. FIV on nõrk viirus.

Kui käid sõbrannal külas kel on FIV kass ja otsustad kassikest paitada, ei vii sa mingil juhul baktereid oma kassile koju. FIV ei püsi elus toidukaussides, korvides ega muudes nõudes. Samuti ei saa sa seda riietega levitada.

4. Kõige rohkem leidub FI-viirust vabakäigul peetavate kastreerimata isaste kasside seas.

Uuringute kohaselt on kõige suuremas ohus just isased kassid, kes on kastreerimata ja liiguvad väljas vabalt ringi. Toakasside nakatumise protsent on kõige väiksem.

5. Tihtipeale puuduvad sümptomid.

On väga tõenäoline, et FIV viirust kandev kass ei ilmuta sümptomeid lausa mitu aastat. Kui sümptomid aga ilmuvad, võivad need vaikselt või ootamatult süveneda. Kui märkate FIV kassil, kui ka diagnoosimata kassil alltoodud sümptomeid, siis tuleb veterinaariga ühendust võtta: