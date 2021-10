Perre tuleb toakass? 8 asja, mida peaksid silmas pidama

1. Leia hea loomaarst

Sõltumata sellest, kas otsustas kassipoja või juba vanema nurrumootori kasuks, on usaldusväärne veterinaar kulla kaaluga. Su kass vajab iga-aastast terviserevisjoni ning loomaarst oskab tähele panna ka hoiatavaid märke, mis peremehel märkamata jäävad. Mõistlik on uurimistööde ja arsti valikuga varakult algust teha.

2.Vaktsiinid

Vaatamata rohkele poleemikale selle teema ümber on selge, et su karvane sõber vajab oma heaoluks vaktsineerimist. Ehkki toakasside nakatumine on vähem tõenäoline, uuri loomaarstilt, millised haigused teda ohustada võivad ja kas on võimalik neid vaktsineerimisega ennetada.

3.Kraapimispuu

Iga kassiomanik soovib säästa oma mööblit. Kassidel on vajadus oma küüsi teritada, kraapimispuu sobib hästi nii selleks otstarbeks kui ka lihtsalt mängimiseks. Ideaalis võiks neid majapidamises olla isegi rohkem kui üks.

4.Voolav vesi

Küllap teavad paljud, et on kasse, kes eelistavad juua voolavat vett näiteks kraani alt, see on nende pärand esivanematelt, kes kustutasid janu looduslikes tingimustes. Spetsiaalsed voolava vee anumad on ideaalne lahendus, kui märkad, et su kass ei joo piisavalt vett. Samuti eelistavad mõned kiisud toidu- ja joogikorrad eraldi hoida. Seega tasub söögi- ja jooginõud teineteisest eemale paigutada.

5.Kassikindel rõdu

Kui tood perre kiisu, keda kavatsed toas hoida, on ülim aeg muuta oma rõdu niisuguseks, et uudishimulik loom sealt plehku ei paneks ega õnnetustesse ei satuks.

6.Mänguasjad

Need ei ole ainult koerte pärusmaa, ka vurruline vajab oma meelte erksana hoidmist. Eriti puudutab see toakasse, sest õuekassid leiavad omale niigi stimulatsiooni. Tegevuseta kass võib muutuda loiuks ja isegi depressiivseks.

7.Privaatne tualettruum

Kass eelistaks oma intiimsemaid toiminguid teha inimeste pilkudest eemal, seega paiguta tema liivakast mõnesse eraldatumasse kohta. Loomakauplustest leiab ka erinevaid vahendeid, mis aitavad väljaheidete lehka neutraliseerida.