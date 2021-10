Nii nõrgad, et tuleb hukata: kennelipidaja müüb karistamatult päriliku veaga tõukoerakutsikaid

Hippy, kelle eluiga jäi lühikeseks Erakogu

Newfoundlandi tõugu koeri aretav kennel Newfoundland Treasure on korduvalt heausksetele müünud kutsikaid, kelle tervis on osutunud sedavõrd nõrgaks, et koerad on tulnud päriliku düsplaasia tõttu kas eutaneerida või puudub neil võimalus täisväärtuslikuks eluks. Vaatamata uute omanike pretensioonidele eelistab kenneli omanik Tiiu Käärma neid eirata ning uusi kutsikaid juurde toota.