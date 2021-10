Eile rabast päästetud hobune Gabriel jookseb juba koduõuel rõõmsalt ringi

"Loomaarst ütles, et Gabrieli päästis see, et ta jäi rappa kinni püstises asendis," ütles hobuse omanik ning lisas, et peale vitamiinisüsti andmise jäeti loom kodusele ravile. Hommikuks oli aga hobune Gabriel koduõuel ringi jooksmas ning paistab end hästi tundvat.