Eestis tuuritab seadusega keelatud loomaliike ekspluateeriv tsirkus

MTÜ Loomus andis info edasi PTA-le, kelle otsustada jääb, kuidas seadusevastasesse tegevusse suhtuda. "Metsloomade kasutamine on tsirkustes keelustatud 2018. aastast. Kuigi maaeluministri määruses on väljatoodud 82 liiki, keda avalikel üritustel kasutada tohib, taunib Loomus ka nende kasutamist," kinnitas MTÜ Loomus kommunikatsioonijuht Annaliisa Post. "Kutsume ka teid kõiki üles mitte toetama loomatsirkusi ega teisi "meelelahutuslikke" üritusi, kus loomadele põhjustatakse stressi ning nad peavad tegema mitte liigiomaseid tegevusi."

Ta märkis, et lisaks suhtlemisele PTA-ga on nad püüdnud vestelda ka kultuuri- ja rahvamajadega, kus etendused toimuvad, kuid viimased endal vastutust ei näe. "Tulevikus tahaks muidugi liikuda selles suunas, et loomatsirkused oleksid Eestis täiesti keelustatud," lisas ta. "Loomad kuuluvad loodusesse, mitte tsirkusesse."

Ta tõi näitena transporditingimused: "Ma arvan, et meist kellelegi ei meeldiks pidevalt ringi reisida nii, et meil pole piisavalt liikumisruumi ega häid elutingimusi ning seejuures peame tegema trikke, mille sooritamiseks me loodud pole, ning kärarikkas keskkonnas neid suurele publikule esitama. Samuti eeldab trikkide tegemine väljaõpet, mis ei pruugi olla nii lõbus, kui me võib-olla arvata tahaksime, vaid see sisaldab pigem vägivalda ning loomade allutamiseks kasutatakse metallist konkse, piitsasid, keppe, elektrišokke ja muid sunnivahendeid."