Enamik kohalike omavalitsuste valimisel osalevatest kandidaatidest soovib säästa loomi ilutulestikust ja toetab vegantoidu kättesaadavust

Loomuse kommunikatsioonijuhi ja juhatuse liikme Annaliisa Posti sõnul on kandidaatide vastused väga positiivsed. "Suur rõõm on näha, et kandidaadid väärtustavad loomadega seotud küsimusi ning suurem osa neist on loomade poolel. Isegi need, kes on mõnes küsimuses jäänud neutraalsele seisukohale, on tegelikult aktiivselt kaasa mõelnud ning sageli kommentaarides välja toonud oma lahenduse, kuidas küsimuses väljatoodud probleemi lahendada," kirjeldas Post.