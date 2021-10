Spotiks nimetatav kutsu on tehnoloogiafirma Boston Dynamics suurepärane leiutis. Sarnaselt päriskoertele on ka Spotil jälitus- ja valveoskused, seega on ta abiks käinud ka politseil. Kord nähti teda Sevillas ka kelnerina töötamas. Kõrgtehnoloogilise koera hind ulatub 60 000 euroni.