Nutikas kass päästis pererahva vingumürgitusest

Eile hilisõhtul hakkas Tallinna kesklinnas Oa tänaval ahi vingugaasi korterisse ajama. Esimesena reageeris mürgisele gaasile kass ning seejärel said ka elanikud aru, et aken tuleb avada ja halva enesetunde tekkimise tõttu korterist väljuda. Kohale saabunud päästjad ventileerisid korteri ning viisid elanikele läbi koolituse, kuidas ahju kütta.

"Pererahva sõnul andis kass oma käitumisega märku, et midagi on valesti. Päästjad ei täpsustanud, kas see toimus vokaalselt või muul moel, aga ju siis oli käitumises midagi iseäralikku," selgitas Päästeameti kommunikatsioonijuht Seidi Lamus-Tšistotin. "Meile teadaolevalt ei vajanud ei inimesed ega ka kass meditsiinilist abi ja kõikidega on kõik korras."