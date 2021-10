Vanal koeral peabki valus olema? Kuidas toimida, et õnnetuse asemel oleks ennetus

Miks peab ära ootama selle vigastuse? Kui su koera lihaspikkus on õige, ei rebesta ta oma lihast nii kergelt ära, kui liigestevahelised vedelikud liiguvad hästi, ei teki liigese põletikke nii kergelt, paraneb sidekoe elastsus jne. Eriti võiks kehahooldust saada kutsikad, kellel kõik alles "vetrub" ,pole luustunud ja kes päris kindlasti teevad kehaga selliseid vigureid, mida on valus vaadata. Kutsikatel aitab massaaž toetada ka limbilist süsteemi. Küll oleks tore, kui su koer puudutustele rahulikult reageeriks ja oskaks lõõgastuda!

Kõik see eelnev jutt kehtib ka koerte puhul. Toon ühe näite tulekahju kustutamise mõtteviisist: sattusin lifti ühe koeraomaniku ja tema kutsikaga. Kuidagi tuli juttu massaažist ja koeraomanik ütles, et "oi meil küll seda vaja ei oleks, ta alles kutsikas, tuleme su juurde kindlasti siis, kui vigastuse saame".

Näiteks massööride juurde minnakse ka alles siis, kui kõik kehas kinni on ja pea plahvatab, enam ei kannata. Aga milleks end panna kannatama? Korrapäraste trennide, massaažide, füsioteraapia või teiste kehatehnikatega saab kehas kõik paremini liikuda ja sul ei teki valusid või lihaspõletikke. Oma rahakoti peale peab ka kuri olema, kui asi lasta nii hulluks, sest ühest korrast kuus massaažist ei piisa, et umbes olevat keha lahti saada.

Kõige lihtsam on näide tuua inimesest endast. Inimestele meeldib paljuski kustutada tuld. Kuidas? Keha ei panda oma igapäeva elus suurt tähele. Lohiseks justkui niisama järgi. Kuulama hakatakse siis, kui suurem põletik juba arenenud on. Edasine on arstide ja tablettide pärusmaa. Aga mis siis, kui seda suurt tulekahju saab ennetada?

Hea uudis on see, et ennetus tõesti hoiab kehades kõik liikumises, veri jõuab sinna, kuhu ta peab jõudma, ei teki nii palju põletikukoldeid, lümfisüsteem töötab kiiremini ja voila- mürgid, ebavajalikud jääkained lahkuvad kehast kiiremini. Lihaste, kõõluste, sidemete konditsiooni parandamisest rääkimata. Räägime sellest kõigest lähemalt.

Ma väga tahaksin öelda, et me kõik saame aru, et hea ennetus hoiab tulevikus ära vigastused ja tervisehädad. Kahjuks see reaalsuses nii veel ei ole - väga paljudel inimestel on automaatprogrammina ja mõtteviisina sees suhtumine, et "praegu pole midagi ju viga, pole vaja tähelepanu pöörata". Mina leian, et selline tegutsemine ongi viinud meid inimestena sinna, et meil ja meie koerte kehadel ongi väga palju hädasid ja vigastusi, mis võiksid olemata olla.

Kasutame keha karikate võitmiseks?

Ennetamine on oluline ka sportkoerte jaoks - näiteks agilitys, krossijooksus, pardijahil jms. Regulaarselt trennides ja iganädalastel võistlustel käivad koerad on tippsportlased, kelle keha on ülepinge all. Selleks, et kehast pinge välja läheks, ei aita tavaline treening. Pingeid välja ajavad muud meetodid, seal hulgas massaaž. Koera keha ei peaks vaid niisama karikate saamiseks ära kasutama ja vaatama, palju ma sealt välja pigistan, vaid seda keha on oluline ka toetada. Regulaarse järelhooldusega on garanteeritud, et vigastused vähenevad. Kui liigesed, kõõlused ja lihased on heas konditsioonis, siis peavad nad ka pingele paremini vastu ja jõuavad teha neid piruette, mida vaja- ilma end lõhkumata.

Valu on vanade jaoks loomulik?

Üks suuremaid eksiarvamusi on see, et vanadel koertel peabki valutama. Sest ta on vana. Sõltumata vanusest saab suuremaid valusid ära hoida. Vanus on number ja eelkõige on oluline valuvaba elu, nii palju kui võimalik. Massaaž on ideaalne viis vanematel koertel valu vähendamiseks, liigese mobiilsuse parandamiseks. Massaaž aitab pidurdada ja peatada suurt lumepalli, mis haigustega on tekkinud.

Ma usun, et iga loomaomaniku süda soovib, et tema lemmikul poleks nii valus ja et ta saaks kergemini liikuda, ükskõik, kui palju vanust koeral on. Kui koeral ei ole kestvalt valus, ei satu ta nii suurde stressi, immuunsüsteem ei anna alla ja koer on ise rõõmsam oma kehas.

Kuigi väga palju inimesi ei hooli veel ennetamise mentaliteedist, siis järjest enam neid õnneks juurde tuleb. Ka Loomale Pai praktika on näidanud, et on hulk teadlikke koeraomanikke, kes aitavad oma koera keha kaasa, mis iganes kehatehnikatega, kes ei kasuta koera keha niisama ära, vaid aitavad neil koos rõõmsat ja kerget elu elada. Ja see ongi uus normaalsus. Ennetus ei ole õnnetus.

