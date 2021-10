FOTOD | Tallinna loomaaia kaslased said tubased mänguasjad

Nädala algul said aasia lõvi Tori ja kalakassid, kes talvekülmaga just väga sageli õue ei pääse, siseruumidesse jämeda palgi, puunoti ja oksi. Uued lõhnad panid Tori nii uljalt mängima, et terve järgmine päev kulus tal väljapuhkamisele.