Kui kauaks võib kass üksi jääda? Eksperdid leidsid üllatava vastuse

Selleks, et säilitada kassi emotsionaalne heaolu, tuleb reisi planeerides või kodukontorist tööle siirdudes silmas pidada, et eemaloleku aeg peab olema piiratud. "Ka kassil on omad emotsionaalsed vajadused," kinnitab California ülikooli veterinaarala doktor Mikel Delgado.

Tema sõnul on 24 tundi maksimaalne periood, milleks kassi üksi jätta tohib. Seega paneb ta inimestele südamele, et ka nädalavahetuse reise ette võttes tuleks selle asjaoluga arvestada. "Kassid võivad stressi tõttu ajada ümber veenõusid või end isegi vigastada. Seega ei ole hea neid mitmeks päevaks omapäi jätta. Ainult toidu ette panemisest ei piisa," kinnitab ta.

Delgado lisab, et rohkem kui ühepäevaseks eemalolekuks tuleks leida kassihoidja, kes loomal korra, veel parem kaks, päevas silma peal hoiaks. Parim lahendus oleks inimene, kes kassi eelnevalt tunneb. "Ta võiks kassiga hellalt rääkida, vaadata televiisorit, niisama istuda, et kass tunnetaks inimese lähedalolekut," soovitab ta. Üksindust aitab leevendada ka tuttavate lõhnade tundmine.

Asjatundjad soovitavad ka veebikaamerat, et kassil äraoleku ajal pilk peal hoida. Halb lahendus pole ka automaatne valgustus, mis programmeeritud ajal kustuks, panemaks looma mõistma, et on uneaeg. Kuna kassid on soojalembesed, tuleks tagada, et kodus püsiks neile sobiv temperatuur.