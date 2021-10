Kaisuloomi meenutavatele alpakadele liigne õrnutsemine ei meeldi

Viimasel ajal ostetakse paar-kolm-neli looma lemmikloomaks ja seda peamiselt noorte perede poolt, kes sarnaselt Heinsaartele on otsustanud maale kolida. „Kui sa nagunii elad maal ja sul on väheke suurem murulapp, siis ongi vaja otsustada, kas võtad robotniiduki või mõne alpaka. Kui on lapsed, siis võib kaalukauss kalduda alpakade poole,“ naerab Evelin. Alpakade pidamises pole Evelini sõnul midagi keerulist ning kõik vajalikud teadmised antakse nende poolt ostjatele edasi. „Eesti kliima on tegelikult alpakadele ideaalne. Nad on harjunud kõrge temperatuurikõikumisega,“ ütleb ta. Päevasel ajal on alpakad Wile talus õues, kuid ööseks viiakse nad sisse, sest metsad on lähedal ja see tähendab, et jahti pidavad metsloomad on samuti lähedal. Ka alpakavillast toodete müügiga läheb hästi, sest see on allergiavaba ning oluliselt pehmem kui lambavill. „Lisaks peetakse alpaka villa seitse korda lambavillast soojemaks,“ teab Imre rääkida. „Kuna ta on nii pehme, on sellest riided ka mugavamad. Lambavill on liialt kare,“ lisab Evelin.